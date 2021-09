Sonny Colbrelli vince in volata gli Europei a Trento

TRENTO - Il campione d'Italia Sonny Colbrelli ha vinto oggi la prova in linea su strada degli Europei di ciclismo in Trentino. Al secondo posto, battuto dall'azzurro nello sprint a due che ha deciso la corsa, il belga Remco Evenepoel. Al terzo posto il francese Benoit Cosnefroy, campione del mondo under 23 nel 2017, quarto l'altro azzurro Matteo Trentin. Per l'Italia quella del bresciano Colbrelli è la quarta vittoria consecutiva in questa prova degli Europei di ciclismo.

«Avevo addosso un pò di pressione - ha commentato Colbrelli dai microfoni Rai - perché ero uno dei favoriti, ho dato tutto, la squadra è stata grandissima e ho conquistato questo oro che vale doppio in quanto ottenuto in casa, in Italia. Sono felice, vincere qui è qualcosa di indescrivibile». «Non siamo mai andati piano - ha detto ancora l'azzurro -, negli ultimi quattro giri siamo rimasti davanti una decina di corridori e io per seguire Evenepoel ho dato anche quello che non avevo».