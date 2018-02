Sondaggio, Zaia e Rossi i governatori che vorremmo avere a cena

VENEZIA - Luca Zaia (Veneto) ed Enrico Rossi (Toscana) sono i governatori con cui gli italiani andrebbero piu' volentieri a cena. Secondo un sondaggio del portale Spot and Web, che ha analizzato un campione di 1750 persone delle varie regioni, uomini e donne tra i 18 e i 60 anni, il presidente della Toscana si piazza al primo posto per la condivisione di una cena in casa. Giudicato "colto, competente e, soprattutto, non arrogante" dal 19% dei toscani che lo hanno eletto, Rossi batte di poco Luca Zaia (17%) che e' secondo grazie a "empatia, forte carisma, socievolezza" innati per i suoi concittadini veneti.

