Soldi della camorra "lavati" in Veneto. â€‹Marghera e i pacchi di pasta beffa

di Maurizio Dianese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - «Sono. Soldi sporchi. In mezzo c'è una tranche anche di un sequestro di persona». «» assicura , ex camorrista, agente provocatore del sito online Fanpage . L'incontro è del 5 febbraio e si vede Nunzio Perrella che consegna alla Dama dei gioielli un trolley con 2 milioni e 800 mila euro. Questo, almeno, è quello che crede lei, che è accompagnata da un uomo,, evidentemente interessato pure lui al mega business da 450 milioni di euro proposto dalla donna. In realtà dentro il trolley c'erano alcuninapoletana, paccheri, per l'esattezza.Un tocco di ironia dal momento che Perrella e Fanpage hanno tirato, con quel trolley, un clamoroso pacco a chi era convinto di aver trovato gli investitori giusti per i. E invece Nunzio Perrella, da agente provocatore, più e più volte avverte la donna che lui è lì per riciclare i soldi della camorra, ma lei non fa una piega e assicura di essere in grado di trovare le lavatrici giuste. I due, l'ex camorrista Nunzio Perrella e la Dama dei gioielli dimostrano di conoscersi bene, al punto che lei lo chiama confidenzialmente Nunzio più volte. Fanpage ancora non ha reso noto il nome della signora, da noi soprannominata la Dama dei gioielli perché nel primo incontro si presenta stracarica di braccialetti, anelli e collane, ma il sito ha annunciato che oggi metterà in onda la puntata che racconta la stangata finale e cioè la consegna del denaro-pacchi di pasta...