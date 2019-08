Settemila soldati nelle città contro droga, criminalità e terrorismo

di Raffaella Ianuale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - In undici anni i contingenti sono più che raddoppiati. Si è passati dai 3mila uomini del 2008 ai 7.100 di ora. Numeri importanti che riguardano il progetto Strade sicure, istituito con la legge 125 del 24 luglio del 2008 e diventato operativo il 4 agosto dello stesso anno. Domani quindi è l'anniversario dell'impiego dei soldati dell'esercito italiano a tutela di 54 città. Sono quei gruppi di militari, in mimetica e armati, che presidiano strade, parchi e tutelano i luoghi sensibili. La loro presenza è diventata una rassicurante routine per i residenti. «È la più longeva operazione di garanzia e salvaguardia» spiega il generale di corpo d'armata Amedeo Sperotto che dal Comando Forze Operative Nord di Padova è responsabile di un vasto territorio che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.