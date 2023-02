Non tutto il web vien per nuocere! L'appuntamento per scuole e studenti in straming martedì 7 febbraio

Utilizzare la rete, il web, in modo consapevole, non esserne vittime ma avere consapevolezza e saperne utilizzare le potenzialità per disegnare il proprio futuro. Di questo, ma non solo, si parla 7 Febbraio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - in occasione del Safer Internet Day - sul canale Twitch Social Warning, nell'evento online “Non tutto il web vien per nuocere! Come i giovani Italiani possono (e stanno) cambiando in meglio il nostro paese grazie al web".

L’incontro è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado di tutta Italia e avrà come ospiti ambassador ed influencer della nostra associazione: “Aliceful” Alice Pomiato, “Miliomillemiglia” Simon Emilio Di Betta, “LessIsArt” Giusy Vena, Gregorio Ceccone - Pedagogista del Digitale - per il Movimento Etico Digitale

L'evento è organizzato dall'Associazione no profit Movimento Etico Digitale nell'ambito del progetto Social Warning, che attraverso una rete capillare di giovani formatori-volontari in tutta Italia, si prefigge di promuovere la cultura digitale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nelle università con attività di informazione e azioni etiche che migliorino la società grazie a un uso consapevole della rete.

L'evento e i temi