Folgaria (Trento) - Una decina di tecnici del Soccorso alpino di Arsiero ha operato oggi nella zona di Forte Cherle, fra le province di Vicenza e Trento, in supporto ai soccorritori trentini degli Altopiani, per cercare un uomo di cui non si hanno più notizie da ieri sera. Ultimo aggiornamento: 20:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA