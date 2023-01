Progetto Ski4Smile per far sorridere e sciare i disabili, si parte col Campus OpenDay al Tonale

TRENTO - E' stato presentato ieri, 12 gennaio 2023, nella sede di Trentino Marketing a Trento il progetto Ski4Smile che vuole essere un modello di come un’associazione sportiva possa considerare l’inclusione sociale come valore fondante della propria attività, dimostrando come lo sport possa essere vero motore di solidarietà e condivisione. E all’orizzonte ci sono le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. A fare da apripista sono stati Irene e Alessandro, due giovanissimi coraggiosi sciatori con sindrome di Down: sono loro gli atleti attorno ai quali è stato costruito Ski4Smile con l’importante contributo dell’azienda trevigiana Perin, dello Sci Club Vermiglio Tonale Peio e il supporto di altri numerosi partner.

La positività del progetto traspare dalle parole di Marilisa Albertoni, Presidente Anffas Valle Camonica Onlus, Partner di Progetto e soprattutto mamma di Irene: “Abbiamo trovato persone che hanno compreso i nostri figli, regalandoci soddisfazioni grandissime”. E di persone, parla anche Aurelio Maffessoli, papà di Alessandro e Partner di Progetto: “Se hai la fortuna di trovare persone come te, escono progetti eccezionali”.





“Parlando di disabilità, di sci, di sport o della vita in genere” – spiega il presidente dello Sci Club Vermiglio Tonale Peio,- “potremmo restare alla formula d’uso comune che la “differenza è solo negli occhi di chi guarda” e quindi fermarci all’annullamento accademico delle categorie “sciatori normodotati” e “sciatori con disabilità”, ma noi allo Sci Club Vermiglio Tonale Peio vogliamo guardare negli occhi la realtà.” Alla conferenza di ieri - condotta dal manager dei campioni, il trevigiano, erano presenti fra gli altri personalità di spicco per la comunità come Michele Bertolini, sindaco di Vermiglio, Massimo Bernadoni, presidente CIP Trento, Pierangelo Santelli, presidente CIP Lombardia, Marco Borzacchini, presidente FISDIR,, referente per il Trentino della Fondazione MI-CO 2026, Paolo Tavian, presidente FISIP, e l'atleta Alessandro Daldoss.Proprio Massimo Bernadoni ha ricordato che “solamente il 9% della popolazione disabile pratica attività sportiva, rispetto al 35% della popolazione normodotata”, portando alla luce gli ampi margini di miglioramento che andrebbero a giovare all’intera collettività. A Bernardoni fa eco Pierangelo Santelli, Presidente CIP Lombardia: “Tutti i ragazzi che hanno una disabilità dovrebbero avvicinarsi allo sport, e avere la possibilità di portare avanti uno o più sport”. Proprio per questo “È necessario fare rete tra disabilità sanitaria e l’inclusione, come questa iniziativa” aggiunge Jacopo Bonavita, primario Villa Rosa.Lo spirito è unanime: “Dobbiamo aumentare il numero di atleti e cambiare la nostra cultura nei confronti dello sport paralimpico” ha affermato Paolo Tavian, Presidente FISIP. L’impegno lo mette anche Tito Giovannini, Referente per il Trentino della Fondazione MI-CO 2026: “Con l’aiuto di Ivo Panizza, questo progetto dovrà essere portato in tutta la provincia di Trento”L’obiettivo di Ski4Smile si intreccia alla perfezione con le semplici, ma significative dichiarazioni di Roberto Failoni, assessore allo Sport P.A.T.: “L’importante è che tutti possano fare sport” e il primo grande appuntamento è in programma per il weekend dell’11 e 12 febbraio. Al, sarà infatti organizzato il primo Campus OpenDay completamente gratuito per ragazze e ragazzi con disabilità che vogliono avvicinarsi al mondo e agli sport della montagna (sci, giochi sulla neve e passeggiate sulle ciaspole – programma e modulo d’iscrizione nel sito www.ski4smile.it). Sarà un momento di sport e di festa, perchè come ha affermato Stefania Segnana, Assessore alla Salute P.A.T. “Lo sport è salute, ma anche un modo per creare relazione tra i nostri giovani”.Anche il Sindaco di Vermiglio, Michele Bertolini, è orgoglioso del progetto ed è pronto a dare un contributo: “il nostro è un paese ultra periferico, e come spesso succede in territori che tendono ad essere isolati, inizia a germogliare qualcosa di straordinario. Le nostre società hanno già fatto tanti investimenti per l’accessibilità, ospitiamo molte associazioni che si occupano di disabilità e abbiamo un costante dialogo per migliorarci. Vogliamo riuscire a garantire la felicità e l’accessibilità in montagna a tutti”.Ski4Smile va oltre lo sport, con grande sensibilità Rocco Cerone, di Cooperativa “Oltre gli Ostacoli”, fa notare che “In Trentino c’è un genius loci particolare, dimostrato da tutto il pubblico presente e dalle amministrazioni presenti. Abbiamo dato voce a chi ha poca voce”.Promotore principale del progetto è l’azienda dei Fratelli Perin; una delle titolari, Monica Perin, ha visto Ski4Smile non come un’opportunità di visibilità, ma soprattutto come un’occasione di fare del bene: “Ci è piaciuto il progetto, ma soprattutto Alessandro e poi Irene. Non ci sono parole per descrivere il rapporto che si è creato con questi due bambini”Di buon auspicio le parole conclusive del conduttore della mattinata, Andrea Vidotti, uomo di sport e comunicazione: “ci auguriamo che dopo questa presentazione ci siano molte altre aziende che vogliano sostenere questo progetto di inclusione”.