La Regione Veneto scioglie Sistemi Territoriali e Trenitalia arriva fino ad Adria

VENEZIA - Sarà Trenitalia a gestire tutte le reti ferroviarie di trasporto in Veneto e quindi anche le tre - Adria/Venezia, Rovigo/Verona, Rovigo/Chioggia - finora in mano a Sistemi Territoriali. Le notizie, infatti, sono due: la prima è che Trenitalia ha vinto la gara europea per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in quelle tre linee per il periodo 2023-2032 (dieci anni), con facoltà di prorogare il contratto di servizio, alle medesime condizioni, per altri 5 anni; la seconda è che Sistemi Territoriali, società partecipata dalla Regione Veneto, sarà sciolta (o confluirà in Infrastrutture Venete), ma il personale non resterà a casa, passerà infatti a Trenitalia. A gestire i contratti di servizio con Trenitalia - ha spiegato l'assessore regionale Elisa De Berti - sarà sempre Infrastrutture Venete.



DUE OFFERTE

È stata Infrastrutture Venete, società interamente partecipata dalla Regione del Veneto, a procedere con propria determina all'aggiudicazione efficace della gara a Trenitalia, a seguito di una procedura di gara europea. L'atto di aggiudicazione è ora in fase di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi della direttiva comunitaria relativa alle gare sopra soglia europea. Entro il termine fissato del 26 luglio scorso erano pervenute due offerte: quella di Trenitalia (ritenuta migliore dalla commissione esaminatrice) e quella di Arriva Italia. «Da oggi - recita una nota di Palazzo Balbi - la Regione del Veneto e Infrastrutture Venete avvieranno il confronto con Trenitalia per definire puntualmente tutti gli aspetti del servizio e, a breve, verrà convocata una conferenza stampa per illustrare dettagliatamente le importanti novità che caratterizzeranno il servizio ferroviario dalla data del subentro del nuovo gestore». L'aspetto che interesserà di più i viaggiatori è che anche in queste tre linee ferroviarie arriveranno i treni di nuova generazione.