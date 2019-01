VENEZIA - A guidare la fronda è Leoluca Orlando, sindaco di Palermo. Ha ordinato ai suoi uffici di non applicare aigli immigrati le norme del Decreto Sicurezza, il "Decreto Salvini", subito imitato dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e da quello di Firenze, Dario Nardella. A Nordest invece, a non applicare la legge non ci si pensa nemmeno. Non lo farà il sindaco di Padova, l'unico a criticare le norme Salvini. E a maggior ragione non lo faranno gli altri, che condividono pienamente la "stretta" normativa. Appoggiati dai governatori di Veneto e Friuli.



VENEZIA «Strumentale e inutile». Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta la presa di posizione di alcuni sindaci, come quello di Palermo, che non intendono applicare la parte del decreto sicurezza relativa ai migranti. «Vorrei capire cosa non va bene in un decreto sicurezza invocato dal popolo - osserva il presidente della Regione Veneto - Si invoca il popolo, si dice di essere rappresentanti del popolo, poi si disconosce un elemento di assoluta democrazia. Per fare opposizione ognuno sceglie gli argomenti che vuole, loro hanno scelto questo - sottolinea Zaia - Mi sembra un filone inaugurato anche dal sindaco di Riace: quando non ti va bene una legge che confligge con le tue idee inizi a non applicarla».



TRIESTE «Follia non voler applicare #LeggeSalvini. Per andare contro il ministro dell'Interno, alcuni sindaci del #PD danneggiano le persone che dovrebbero rappresentare. Vorrebbero consegnare loro insicurezza, illegalità e clandestinità. Pur di colpire la #Lega e # Salvini, se ne fregano se sulla traiettoria vi siano i cittadini». Lo scrive, con un post su Facebook, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.



TREVISO «Ritengo il Decreto Salvini uno strumento efficace che, a Treviso, ha portato soltanto benefici. Fra l'altro, la nostra città è stata la prima in Italia in cui tale provvedimento è stato applicato, con le espulsioni di spacciatori e clandestini». Il sindaco di Treviso, Mario Conte (Lega), giudica così il Decreto sicurezza.

UDINE

PADOVA

Il sindaco di Padova Sergio Giordani in questi mesi non ha mai lesinato critiche nei confronti del decreto Salvini. Nonostante questo, ieri ha accolto con un certo scetticismo l'iniziativa del suo collega palermitano Leoluca Orlando. «Io parto da un presupposto: un sindaco, che gli piacciano o meno, deve applicare le leggi approvate dal parlamento. Considero il decreto sicurezza una legge profondamente sbagliata, che sortirà degli effetti che vanno nella direzione diametralmente opposta rispetto a quelli auspicati dal ministro degli interni. Ma la applico, non mi sembra ci siano alternative

VICENZA

Il decreto Salvini è la risposta concreta alla nostra richiesta di aiuto in tema di sicurezza». Lo sostiene il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco (centrodestra). «Non c'è sindaco al mondo - prosegue Rucco - che preferisca un'area pubblica piena di nullafacenti dediti ad attività criminali piuttosto che una città dove le regole esistono e soprattutto vengono fatte rispettare. Chi dice il contrario lo fa perché è contro a prescindere».

«La legge sulla sicurezza, fortemente voluta dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini e firmata dal Presidente della Repubblica, rappresenta una risposta finalmente chiara e coraggiosa al bisogno di sicurezza che tantissimi cittadini italiani avvertono ormai da troppo tempo». Lo dichiara in una nota».