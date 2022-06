Siccità, allarme rosso per il Po. Meteo: caldo a 38 gradi. Friuli sotto pressione. La Coldiretti: subito lo stato di emergenza

VENEZIA - Dopo 10-12 giorni consecutivi con la temperatura sopra i 35 gradi a giugno e la pioggia che non arriva, l'emergenza siccità sta diventando un problema di particolare gravità. Anche perchè le previsioni non promettono miglioramenti: in settimana dovrebbe fare sempre più caldo con picchi di 38 gradi nella pianura Padana. A giorni si muoverà anche il governo: è in programma una riunione per valutare eventuali misure per far fronte all'emergenza.

APPROFONDIMENTI ALLERTA Siccità, allarme totale in Friuli: Fedriga pronto a firmare lo... L'EMERGENZA Siccità, altre 10 ordinanze dei Comuni contro gli sprechi... REGIONE VENETO Siccità, l'accusa di Zaia: «Stato di emergenza... EMERGENZA INCENDI Siccità, il Veneto brucia. Zaia: stato di crisi a Longarone....

«La situazione della siccità è delicata - ha detto oggi, 20 giugno, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole - presto ci aggiorneremo a livello politico - Oggi ci sarà un importante incontro tra i capi di gabinetto di tutti i Ministeri coinvolti: Mipaaf, Mite, Mef, Affari Regionali». Mentre il governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, è pronto a firmare il decreto per lo stato di emergenza.

Oggi si è riunito d'urgenza anche l'Osservatorio dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero della Transizione Ecologica per fare il punto su un fiume mai in così in secca: «La situazione è gravissima - si legge in una nota dell'Autorità - Siamo all'allerta rossa con possibilità per le Regioni di chiedere lo stato di emergenza: proseguono però gli utilizzi centellinati per altri dieci giorni per minimizzare i danni». Danni che la Regione Lombardia stima in almeno 2 miliardi di danni, per ora.

Sesta primavera più calda di sempre

Da parte sua, la Coldiretti chiede apertamente «lo stato di emergenza, collegato all'intervento della Protezione civile», come rileva Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti. «Dobbiamo investire in tempi brevi - ha aggiunto - sui bacini di accumulo. Rispetto a tutto ciò che concerne il tema depurazione non dobbiamo creare ostacoli perché c'è un 12 per cento di acqua che non ha le caratteristiche». Secondo Coldiretti, questa primavera è la sesta più calda di sempre sul pianeta a livello climatico.

I governatori del Nord

A muoversi per primi sono stati i governatori del Nord: il Veneto già ad aprile aveva chiesto lo stato d'emergenza finalizzato «a definire le modalità di gestione sovraregionale della crisi idrica» ma la lettera non aveva avuto seguito e ora il governatore Luca Zaia dice: «ben venga l'apertura del governo, tuttavia si poteva agire prima. Speriamo che non sia troppo tardi». A seguire sono arrivate le richieste di Lombardia e Piemonte. Le Regioni si vedranno mercoledì 22 giugno e quella sarà l'occasione per far sentire la propria voce al governo.