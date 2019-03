Sgominata rete di pedofili on-line: 33 indagati e un arresto

di E.B.

TRIESTE - Un persona è stata arrestata enell'ambito di un'operazione di contrasto allae allo sfruttamento sessuale minorile portata a termine dal Compartimento di Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia, a seguito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura di Trieste e culminata martedì con l'esecuzione di 37 decreti di perquisizione a carico di altrettante persone in tutta Italia. Durante l'operazione sono staticontenenti materiale pedopornografico.L'attività di indagine, coordinata dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online della Polizia delle Comunicazioni di Roma, è iniziata ad aprile quando, monitorando la rete internet, gli agenti della Polizia Postale di Udineun profilo in cui venivano pubblicizzate piattaforme social attraverso cui, con modalità di ingaggio e permanenza stringenti, si sarebbero potuti visualizzare eE’ quindi iniziata un’attività di “sottocopertura” attraverso la quale, con un profilo fittizio gli operatori della Polizia Postale hanno ottenuto di essere accreditati nella ristretta cerchia di amicizie. Attraverso questa procedura è stato possibile individuare una stretta correlazione fra tanti account pedopornografici, le cui analisi hanno consentito di ricostruire le modalità criminose messe in atto. Nel corso delle attività di perquisizione sono stati sequestrati, 4 tablet, 2 computer portatili, 27 hard disk e 2 play station contenenti migliaia di video e immagini di abuso nei confronti di minori.