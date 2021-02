"La Serenissima e le epidemie", un libro storico in edicola con il Gazzettino

A un anno esatto dalle prime misure d'emergenza e le prime vittime del Covid-19, da sabato prossimo, 27 febbraio, con Il Gazzettino sarà abbinato il volume "La Serenissima e le epidemie. Fede, scienza e superstizione: come Venezia affrontò il nemico invisibile": un libro curato e scritto dal giornalisto e storico Edoardo Pittalis che troverete in edicola al prezzo di 8,80 euro più il costo del quotidiano.

Un volume ricco di immagini e documenti che si snoda in 17 capitoli. Si parte dall'epidemia detta "dell'Imperatore" fino alla Spagnola e quella dei giorno d'oggi contro cui stiamo ancora combattendo: il Covid-19. Un libro di 146 pagine - che potrete trovare in tutta l'area di diffusione del nostro quotidiano - che racconta anche come ogni volta Venezia e il Veneto sono ripartiti e vuole dunque rappresentare un segnale di speranza.

