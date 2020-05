Segreti dagli Archivi della Serenissima, ecco il primo di 4 volumi col Gazzettino

Parte da sabato 9 maggio una nuova, importante iniziativa editoriale del Gazzettino . Quattro volumi di grande interesse storico offerti in abbinata con il Gazzettino al prezzo di 7,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. La collana “I Segreti degli Archivi della Serenissima ” raccoglie quattro volumi a colori. E come dice il nome della collana, i quattro volumi sono stati realizzati attingendo allo sterminato patrimonio dell' Archivio di Stato di Venezia , uno degli archivi storici più importanti al mondo, dove sono conservati, in decine e decine di chilometri di scaffali, i documenti originali della Repubblica di Venezia , delle sue istituzioni e delle sue magistrature in tutto l'arco della sua lunghissima storia: accordi con altri Stati, verbali di governo e del Senato, leggi e decisioni prese nel governo di tutta la Repubblica, da Bergamo a Venezia al Friuli fino all'Istria e alle isole greche, relazioni degli ambasciatori, processi e condanne, contratti privati e pubblici. Un patrimonio storico senza eguali, che documenta gli oltre mille anni della Serenissima .



Caratteristica principale di questa collana sono proprio le numerose riproduzioni di documenti d'epoca , molti dei quali provenienti dall' Archivio di Stato di Venezia , in aggiunta al consueto ricco apparato iconografico.



Da sabato 9 maggio sarà in edicola il primo volume, “ Congiure, Crimini e Misteri – I casi giudiziari più enigmatici dagli Archivi della Serenissima ”, di Marco Zanetto. Sono 142 pagine che si leggono d'un fiato, con illustrazioni e documenti a colori.



Nelle settimane successive, saranno progressivamente disponibili in edicola, sempre a 7,90 euro oltre al prezzo del Gazzettino, gli altri tre volumi: “ I segreti della Diplomazia veneziana – Accordi e trattati internazionali dagli Archivi della Serenissima ” , cui farà seguito “ Venezia, la Scienza e l’Arte – Lettere e documenti dagli Archivi della Serenissima ”. Concluderà la collana il volume “ Maghi e Alchimisti ai tempi dei Dogi - Storie e personaggi misteriosi dagli Archivi della Serenissima ” .













