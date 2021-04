VENEZIA - Autobus e treni con capienza al 50% e presenza degli studenti in classe almeno del 70%. Questo dice il decreto approvato l'altra sera dal Consiglio dei ministri per le zone gialle e arancioni e già bollinato, senza alcuna modifica come invece volevano le Regioni. Ma il Veneto, che assieme agli enti territoriali spingeva per una presenza in aula limitata al 60%, ha già individuato una soluzione alternativa. Questa: da lunedì 26...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati