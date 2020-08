Scuole, riapertura in Veneto, Zaia: «La data resta il 14, sui bus con le mascherine»

VERONA - Manca davvero poco tempo alla riapertura delle scuole, anche in Veneto, ma in emergenza Covid quali saranno le date e le regole? «Al momento non è in programma alcun spostamento dell'anno scolastico». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, oggi a Verona.

Scuole, riapertura in Veneto «Noi confermiamo il 14 settembre - ha ribadito - e cercheremo di sostenere quella data fino in fondo, visto che le famiglie si sono già già organizzate, hanno già programmato e pensare di spostare di un'altra settimana o di 10 giorni vuol dire ancora confusione».

Su scuolabus e bus con mascherina Quanto alla capienza consentita sugli autobus, in attesa della Conferenza con i presidenti di Regione Zaia ha confermato che «se due lavoratori possono operare fianco a fianco, in virtù dell'accordo nazionale che è stato siglato ad aprile tra il governo e le parti sociali, ovviamente utilizzando la mascherina, non capiamo perché gli stessi due colleghi di lavoro in autobus devono stare distanziati. Chiediamo che ci sia la capienza dell'omologazione dei bus con l'uso della mascherina a bordo» ha concluso il presidente del Veneto.