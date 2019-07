«Sei rom o sinti?», caselle "etniche" per l'iscrizione a scuola: è bufera

di Alberto Francesconi

Per iscriversi a scuola è necessario dichiarare se l'alunno sia di etnia sinti, rom nomade o caminanti. Lo prevede un modulo per l'iscrizione all'elementare di Fossò (Ve) da parte anche di famiglie padovane di Vigonovo. Un elemento per favorire l'integrazione di scolari che provengono da culture diverse, sembra essere la "ratio" della direzione scolastica. «Abuso e discriminazione gravissima», ribatte a muso duro Paolo Benvegnù, ex leader di Rifondazione comunista, a nome del...