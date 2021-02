La scuola perde studenti: quasi 8mila iscritti in meno alle prime classi. Causa pandemia crollo delle private

VENEZIA - Continua la "discesa" degli studenti veneti. Una riduzione di iscrizioni che si ripete da alcuni anni e che per il 2021-22 si è fatta ancora più evidente. La conferma arriva dai numeri delle iscrizioni alle classi prime chiuse lo scorso 25 gennaio. Tra elementari, medie e superiori si sono iscritti per il prossimo anno scolastico 119.200 studenti, 7.800 in meno rispetto a chi frequenta ora le lezioni. Un vero crollo si è avuto soprattutto nelle scuole paritarie (le private riconosciute) che, complice l'incertezza da pandemia e la crisi, hanno visto più che dimezzate le iscrizioni, quindi a settembre vedranno in tutto il Veneto entrare nelle prime classi 2.404 studenti, addirittura 2.750 in meno rispetto all'anno in corso. In generale le province con le maggiori perdite sono: Verona -2.355, Treviso -1.632, Vicenza -1.439, Padova - 1.341, seguite da Venezia -645, Rovigo -239 e Belluno -159.

APPROFONDIMENTI TREVISO Scuola, scatta l'allarme alle superiori: si moltiplicano le...

ISCRIZIONI SCOLASTICHE IN VENETO ANNO 2021-22 - SCARICA IL PDF

ELEMENTARI E MEDIE

La maggior perdita di studenti si registra nel primo ciclo d'istruzione, quindi alle elementari, e questo è dovuto sia alla riduzione delle nascite, ma soprattutto al rientro in patria di molti stranieri che vista la complessità del momento non riescono ad avere sbocchi lavorativi. In prima elementare a settembre ci saranno quindi 35.969 studenti, 3.519 in meno rispetto all'anno scolastico 2020-21. Consistenti le perdite di iscritti anche alle scuole medie che raggiungono i 42.768 studenti (- 2.949) e alle superiori a quota 40.463 (-1.342).

ALLE SUPERIORI

Alle superiori gli studenti veneti prediligono ancora i licei: scelti da 18.987 ragazzi che rappresentano il 47,9% (+ 1,7% rispetto all'anno in corso). Qui la parte del leone spetta al liceo scientifico indirizzo scienze applicate, seguito dallo scientifico tradizionale, dall'artistico, dal linguistico e dal liceo classico. Ci sono poi gli istituti tecnici scelti da 15.066 studenti pari al 38% (-1%) e infine gli istituti professionali con 5.615 iscritti, pari al 14,1% (-0,7%).

Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA