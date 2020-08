VENEZIA - Manca ancora certezza da Roma sul numero degli insegnanti da assegnare alle scuole. «Stiamo facendo un grande sforzo per portare a settembre tutti gli studenti in classe, ma fino ad oggi non abbiamo ancora i docenti aggiuntivi che sarebbero gli insegnanti in più che ci consentono di sdoppiare le classi numerose e mantenere il distanziamento» spiega Armando Tivelli, presidente veneto dell'Anp, l'Associazione nazionale presidi. Una grossa incognita che mette a repentaglio un'estate di grandissimo lavoro perché si possa ripartire in sicurezza. Un lavoro che ha fatto venire a galla i limiti delle scuole dovuti ad anni in cui si è trascurato il fronte sicurezza ed edilizia. «Ogni scuola - continua il dirigente - avrà una stanza dove verranno accolte le persone che segnalano malesseri, qualora si verificasse dobbiamo subito avvisare il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitari, la persona deve andare a domicilio e in caso di minore i genitori devono venire tempestivamente a prendere il figlio». Poi questo studente o insegnante verrà sottoposto a test, se negativo dopo due giorni ne farà un secondo. Qualora risultasse positivo l'intera classe andrà in quarantena, come ha spiegato ieri l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin illustrando le direttive dell'Istituto superiore della sanità. «In una prima fase - prosegue Tivelli - propenderei per fare tenere a tutti le mascherine anche durante le lezioni, compatibilmente con l'età degli studenti». Ricordiamo che da settembre saranno a disposizioni delle scuole 11 milioni di mascherine al giorno a livello nazionale.

LE CRITICHE

Mentre l'assessore all'Istruzione veneta Elena Donazzan denuncia errori da parte del ministero dell'Istruzione nella complessa partita del riavvio della scuola a settembre. «L'ennesimo errore si è consumato nella riunione di mercoledì, per il mancato coinvolgimento delle Regioni, che sulla scuola da mesi avevano posto la questione dei tempi, degli spazi e della pianta organica, rimanendo inascoltate». Ricordando come «ai dirigenti scolastici è stata letteralmente scaricata addosso la responsabilità dell'organizzazione della riapertura, dell'omologazione dei dispositivi e degli arredi, della sicurezza del personale docente e degli studenti, un ruolo all'interno della Conferenza dei servizi che poco ha a che vedere con la didattica e l'educazione». Parla quindi di famiglie esasperate e di un Veneto disponibile che «in questo difficile momento ha teso la mano al ministero, anche con la definizione di un manuale operativo che è stato di grande aiuto per i dirigenti scolastici nel provare a risolvere i problemi del distanziamento e dell'organizzazione degli spazi e dell'attività nelle scuole». Ricordando poi che i nuovi banchi con ruote «non arriveranno a settembre per stessa ammissione del commissario Arcuri», complice l'eccessiva richiesta di alcune Regioni. «A complicare la situazione - prosegue Donazzan - è subentrato il repentino cambio di indicazioni sulle prescrizioni da seguire, in particolare il parametro della distanza di un metro da rispettare in classe che sembra oggi essere derogato dal Comitato Tecnico Scientifico». Infine il fronte mascherine: «Penso nessuno possa anche solo immaginare di far indossare ad un bambino o ad un adolescente la mascherina per 6 o 8 consecutive».

Raffaella Ianuale

