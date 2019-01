Scuola, l'obbligo del "Lei" ai professori entrerà nei regolamenti d'istituto

di Raffaella Ianuale

VENEZIA - L'appello è rivolto ai dirigenti scolastici: «Nei vostri regolamenti di istituto inserite anche le norme della buona educazione». Ed ecco un semplice decalogo: «All'insegnante si dà sempre del lei, ci si alza quando entra in classe, lo stesso si fa quando qualsiasi persona oltrepassa la soglia dell'aula, ci si veste con decoro - regola che deve valere per gli studenti, ma ancor prima per i professori - ci si rivolge ai bidelli dicendo per piacere e i cellulari vanno spenti e depositati su un banchetto per essere ripresi solo alla fine delle lezioni». Considerato che l'invito arriva dall'assessore all'Istruzione del Veneto Elena Donazzan assume anche un valore formale e istituzionale. «Credo - dice Donazzan - nell'autonomia delle scuole e quindi confido che qualcosa si faccia in questa direzione». Convinta che la buona educazione in classe sia la base per insegnare ai giovani il rispetto delle istituzioni.



CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO