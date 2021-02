Scuola, l'assessore Donazzan: «Ricognizione sul caso "banchi a rotelle"». Farebbero venire il mal di schiena

VENEZIA - «La Regione del Veneto ha dato il via ad una ricognizione sul numero, utilizzo ed eventuali danni posturali da banchi a rotelle» afferma Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione. La segnalazione di problemi con i banchi a rotelle era stata fatta da esponenti sindacali nei giorni scorsi in vista della ripresa, oggi, 1. febbraio, delle lezioni alle superiori in presenza al 50%. In quell'occasione i sindacati avevano parlato di ipotetici danni posturali da banco a rotelle per i ragazzini delle scuole medie (che in Veneto non hanno mai chiuso) e su un'ipotetica rimozione degli stessi per tornare al banco tradizionale.

«Alla luce di quanto emerso in riunione - spiega Donazzan - ho fatto partire la ricognizione in tutte le scuole di ogni ordine e grado per avere contezza di quanto sta accadendo. Ricordo che le scuole per i canali tradizionali avevano fatto domande per nuovi arredi, mentre per via commissariale sono giunti in tutta Italia anche i banchi a rotelle, creando addirittura degli inutili doppioni. Ora, siccome i banchi fanno parte dell'arredo scolastico e si parla anche di salute, è doveroso da parte nostra sapere quanti banchi a rotelle ci sono in Veneto, quanti ne sono stati eventualmente portati in magazzino e valutare gli aspetti relativi alla salute degli studenti. Ricordo che sulla vicenda dei banchi a rotelle - conclude - è già in corso un'indagine della Guardia di finanza, una della Corte dei conti e noi potremmo ricorrere ad un parere dello Spisal»..

Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA