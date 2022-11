Fortissima scossa di terremoto in Adriatico avvertita in tutto il Nordest: magnitudo 5.7

VENEZIA - Una forte scossa di terremoto ha svegliato l'Italia questa mattina ed è stata avvertita perfettamente anche in tutto il Nordest alle 7.09. La scossa è stata alle 7.07 in mare a 21 km a Nordest di Senigallia (Ancona), a circa 7 km di profondità. La magnitudo è stata del 5.7 della scala Richter. Al momento non si segnalano danni a cose o persone ma soltanto tanta paura in particolare lungo la costa marchigiana.

L'evento sismico di questa mattina è stato percepito in larga parte anche in Friuli Venezia Giulia. Numerose le chiamate alla Sala operativa regionale della Protezione Civile Friuli Venezia Giulia / Sor e agli operatori del Nue112

In particolare da Grado, Trieste, Codroipo. Al momento non si segnalano problematiche in regione.

+++ notizia in aggiornamento +++