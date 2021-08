Geometra scomparso in Sardegna, speranze finite: sospese le ricerche

UDINE - Ancora nessuna notizia e speranze ormai ridotte al lumicino per il geometra gradese Alessandro Zaniboni, 55 anni, del quale non si hanno più notizie dal 23 luglio: l'uomo, trasferito in Sardegna alcuni mesi fa per lavoro (è sotto contratto per una ditta che si occupa di realizzare piattaforme marittime) è originario e ha i parenti a Grado.

I COLLEGHI

A lanciare l'allarme i colleghi di lavoro, della Intermare di Arbatax dopo che non si è presentato in cantiere. Domiciliato a Lotzorai, comune di circa duemila abitanti in provincia di Nuoro, risulta irrintracciabile. La sua auto, una Ford Kia, è stata trovata a Punta Margiani, nell'area del Supramonte di Baunei, in Ogliastra a circa 160 chilometri di distanza dal suo domicilio.



LE RICERCHE

Sulle sue tracce si erano messi gli uomini del Soccorso Alpino della Sardegna e i Vigili del Fuoco di Nuoro unitamente alle unità Tas (Topografia applicata al soccorso) e alle unità cinofile. Oggi, 7 agosto, le ricerche sono state sospese.