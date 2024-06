Sciopero dei treni domenica 16 e 17 giugno: nessuna fascia oraria garantita

Trenitalia sceglie nuovamente la domenica come giorno di sciopero del personale per creare disagi alla mobilità. Una sigla sindacale autonoma ha proclamato infatti uno sciopero nazionale del personale mobile delle società Trenitalia e Trenitalia Tper, dalle 3.00 di domenica 16 alle 2.00 di lunedì 17 giugno.

Questo vuol dire ritardi e cancellazioni delle tratte dei treni Trenord, al netto di alcuni servizi minimi di trasporto assicurati.

Inoltre, lo sciopero del 16 giugno non prevede neanche fasce di garanzia, in quanto si svolge in un giorno festivo. Dura per 24 ore con alcune tratte garantite. Per legge infatti soltanto gli scioperi che si tengono nei giorni feriali, cioè dal lunedì al venerdì, devono avere delle fasce di garanzia per permettere ai pendolari di andare/tornare dal luogo di lavoro.

Ma non solo: l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio che potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Lo sciopero interessa: il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale.

Le indicazioni per i passeggeri

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale: trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

I passeggeri che decidono di non viaggiare possono richiedere il rimborso dal momento dell'annuncio dello sciopero: fino all'orario di partenza per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero per i treni Regionali. Come alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio per una data successiva, a seconda della disponibilità dei posti e mantenendo condizioni di viaggio simili.

Le motivazioni dello sciopero

L’agitazione è organizzata dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie. Queste le parole che annunciano l’agitazione di 24 ore: