Sciopero del personale "Orsa": treni a rischio per 24 ore

VICENZA - Disagi in vista per glinel Vicentino. La segreteria regionale Veneto del sindacato Orsa ha proclamato unodel personale mobile della Direzione passeggeri Regionale Veneto di Trenitalia. Saranno regolari le Frecce e i treni a lunga percorrenza. Per i treni Regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. Saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21. Quanti dovranno spostarsi in treno tra la serata di giovedì e venerdì, in particolare per con i treni regionali, devono informarsi in maniera preventiva su possibili ritardi o cancellazione dei convogli.: fsnews.it, trenitalia.com e rfi.it, uffici informazioni e assistenza clienti e biglietterie.