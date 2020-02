Avvistamento di scie luminose nei cieli del Nord e non sono aeroplani

Decine di telefonate sono giunte oggi - 28 febbraio - ai centralini delle forze dell'ordine e dell'Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste per segnalare «scie in cielo» le cui cause non sono state ancora accertate. Tra le ipotesi al vaglio ci sono quelle di esercitazioni militari di Paesi confinanti, già smentita dalla questura di Trieste, o di un meteorite o di un fenomeno astronomico.



Il singolare fenomeno è stato notato in una vasta area del nord Italia.