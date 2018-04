Gruppo di scialpinisti veneti travolti da una valanga staccatasi sotto il ghiacciaio della Fradusta nel gruppo delle Pale di San Martino. La comitiva si trovava a quota 2400 metri circa, quando una valanga ha travolto tre dei componenti: uno è rimasto completamente sepolto, gli altri due in modo parziale. I compagni hanno lanciato l'allarme e sul posto è intervenuto il soccorso alpino del Trentino. Tutti e tre sono stati estratti dalla neve. È stato anche richiesto l'intervento dell'elicottero per trasportare all'ospedale di Cavalese lo scialpinista in condizioni peggiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA