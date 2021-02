BELLUNO Dalla Carnia all'Altopiano di Asiago, passando per le Dolomiti. A Nordest la montagna, abituata a lavorare prima che a protestare, ora fatica a trattenere la rabbia. Chiamarlo disappunto è riduttivo. «Consentire lo sci dal 5 marzo è come aprire le spiagge a novembre» sintetizza Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno. Addetti ai lavori, operatori e politici. È un coro unanime. «Per noi aprire da mercoledì avrebbe già voluto dire lavorare in perdita ma lo avremmo fatto per senso di responsabilità, ora diventa tutto più difficile: non è detto che si riesca a partire», taglia corto Renzo Minella, numero uno degli impiantisti di Anef Veneto. «Qualcuno mi deve spiegare che senso abbia tenere aperti i centri commerciali, consentire le ciaspolate e costringerci a tenere chiuse le Melette», tuona Emanuele Munari, sindaco di Gallio, dove si trovano gli impianti dell'altopiano di Asiago.

L'ANNUNCIO Per gli addetti ai lavori che solo poche ore prima avevano messo in tasca l'ordinanza con cui il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, consentiva mercoledì la riapertura degli impianti (in Friuli Massimiliano Fedriga proprio ieri a mezzogiorno aveva firmato per la riapertura venerdì) è stato un risveglio traumatico. In mattinata è trapelato che il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato parere contrario alla riapertura degli impianti di risalita, demandando al governo la decisione finale. In serata il ministro Speranza ha ufficializzato il rinvio fino al 5 marzo. Lo spettro che per l'intera giornata aleggiava sullo sci è diventato così il più concreto degli incubi. «Prendiamo atto della ordinanza del ministro Speranza - ha spiegato il presidente Zaia - che fa slittare la chiusura impianti sci fino al 5 marzo. Pur considerando che la salute dei cittadini viene prima di tutto, è innegabile che questo provvedimento in zona Cesarini mette in crisi tutti gli impiantisti. Tutti gli operatori avevano già predisposto ogni cosa: erano state preparate le piste, i rifugi erano già pronti ad accogliere. Noi avevamo previsto di aprire al 30%, rispettosi delle regole di salute pubblica. Certamente il provvedimento mette in difficoltà tutti coloro che si erano adoperati per una stagione che non è mai iniziata e che ora devono addirittura sobbarcarsi i costi di un riavvio che ormai non ci sarà fino al 5 marzo. Il danno è quindi ancora più pesante. Bisogna pertanto provvedere a ristorare ampiamente una economia fondamentale per le nostre zone montane, fatta anche di stagionali e di persone che lavorano nel mondo ampio del settore dell'ospitalità». Per Zaia, non si può «continuare ad assistere a questo balletto di dichiarazioni, col Cts che prima dice che possono essere aperte le piste da sci e poi esprime preoccupazione, fino al niet finale. Così è impossibile programmare alcunché». La pensa così anche Fedriga: «Chiediamo al nuovo Governo di cambiare sistema perché evidentemente questo è un risultato fallimentare vista la decisione dell'ultimo momento che riguarda gli impianti da sci». Ieri, all'ora di pranzo, il governatore del Friuli Venezia Giulia aveva firmato un'ordinanza per riaprire lo sci da venerdì 19. «Già la settimana scorsa si conosceva la situazione pandemica e bisognava avvisare quindi con il dovuto anticipo operatori e lavoratori del settore. Un danno che si somma alla perdita che c'è già stata e che ci sarà». Fedriga ha quindi puntato il dito contro il Cts: sottolineando la necessità di una «ristrutturazione dell'organizzazione del Comitato tecnico scientifico, perché - rincara - non ci possiamo trovare ancora in questa situazione: in mezzo a questa indecisione a rimetterci sono le imprese e i lavoratori. Siamo consapevoli che il Governo si è insediato ieri ma il Cts era operativo e poteva prendere una decisione molto prima, come già accaduto per esempio per la questione degli spostamenti tra regioni nel precedente Governo».

GLI INDENNIZZI Chiarito che la stagione potrà partire solo quando il sole comincerà ad avere il meglio sulla neve di un inverno senza precedenti, la priorità diventano gli indennizzi al comparto. «Una situazione drammatica» la definiscono gli operatori che chiedono, prima ancora dei ristori, il rispetto. Federalberghi Belluno ha già stimato una perdita per il comparto di un miliardo di euro. «Sembrava una cifra esagerata - ha spiegato il presidente Walter De Cassan - ma con il passare dei giorni, un rinvio dopo l'altro siamo arrivati a questo conteggio purtroppo». «Una doppia beffa - riprende il sindaco di Gallio, Munari - proprio in questi giorni, sapendo di aprire i nostri operatori avevano riempito i frigoriferi e fatto le prime assunzioni. E ora chi paga il conto?».

