La protesta degli Schützen. Cartelli bilingue: restano solo i nomi italiani, via quelli tedeschi

BOLZANO -recano oggi. Non più Bolzano/Bozen, Bressanone/Brixen, San Candido/Innichen, Salorno/Salurn, Glorenza/Glurns, com'è stato finora in obbedienza alla regola del bilinguismo, ma solo Bolzano, Bressanone, San Candido, Salorno, Glorenza.E sull'adesivo, campeggia la scritta:», ovvero «deutsch nicht amtlich seit 97 Jahren» che significa («»). È la clamorosa protesta degli, che è scattata ieri, 16 agosto: anniversario della nascita di Ettore Tolomei, l'uomo che fornì al Regno d'Italia e al nascente Fascismo, che volevano italianizzare a forza il neo conquistato Alto Adige, le armi per ribattezzare in italiano città, paesi, villaggi e montagne. Tolomei inventò lo stesso termine Alto Adige come denominazione della sola provincia di Bolzano, e inventò migliaia e migliaia di toponimi italiani per località che fino