Tragedia in Trentino su Sass Maor, morti in parete due scalatori veneti

Tragedia stamani sul Sass Maor. Un volo di molti metri, che non ha lasciato loro scampo. Vittime due scalatori veneti di cui non si avevano notizie da ieri. Fin dalla tarda mattinata, degli alpinisti avevano segnalato delle scariche di sassi sulla parete del Sass Maor. La macchina dei soccorsi si era attivata subito, temendo il coinvolgimento di qualche cordata. Ma i primi sorvoli dell'elicottero non avevano dato alcun esito. In serata però dal rifugio Velo della Madonna i gestori avevano lanciato l'allarme di un mancato rientro. All'alba, i primi sorvoli dell'elicottero hanno consentito al soccorso alpino di individuare i corpi a terra, sotto l'impegnativa via Scalet Biasin. E' probabile che uno dei due, che salivano insieme in doppia, abbia perso un appiglio, ma la dinamica non è ancora del tutto chiara. Lo stato delle salme non lascia però dubbi sul fatto che siano precipitati nel vuoto da un'altezza importante. Recuperati, i corpi dei due alpinisti sono stati portati alla camera mortuaria di Pieve di Primiero - Transacqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA