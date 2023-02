Una supersquadra di giovani cuoche e pasticcere venete in marcia su Sanremo, e non per cantare, ovviamente, ma per cucinare. Artiste dietro le quinte ma, c'è da scommetterci, gli applausi non mancheranno. Accade che quest'anno, a Casa Sanremo per capirci il luogo di incontro, relax e ristoro per tutto il mondo che ruota attorno al Festival della canzone (cantanti, giornalisti, manager, discografici, sponsor, addetti ai lavori) -, la giornata di oggi 6 febbraio, ovvero quella della vigilia dell'inizio della kermesse, sia dedicata alla cucina veneta. Ai fuochi una squadra di dieci ragazze, qualcosa come trecento menu di cinque piatti ciascuno da preparare fra pranzo e cena (menu rigorosamente segreto), e a guidarle sarà la capitana Mariana Epure. Lady Chef d'Italia 2021 (quest'anno, invece, come campionessa in carica, farà parte della giuria), Mariana è rumena di nascita ma padovana di adozione, essendo in Italia da venti anni, e a conquistarla fu la passione per la nostra cucina della quale è poi diventata un'impeccabile e appassionata interprete, oggi alla guida de La Montecchia Green, a Selvazzano Dentro (Pd) dove fra l'altro sta promuovendo uno speciale progetto centrato sui prodotti del territorio e a km zero -, dopo essere stata per anni executive chef alla Posata Bianca di Abano Terme.



IL RACCONTO

«Questa racconta Mariana - è la mia seconda esperienza sanremese ed essere richiamata ad un anno di distanza è stata già una grandissima soddisfazione che non mi aspettavo, un riconoscimento del lavoro fatto l'anno scorso. Questa volta ho voluto coinvolgere altre Lady Chef; ho girato un anno per parlare con ognuna di loro e alla fine abbiamo formato la squadra. Siamo un gruppo forte e molto unito. Sarà una bella sfida, ma io amo le sfide e mi piace mettermi in gioco. Da queste situazioni si torna sempre più forti e arricchiti da maggiori conoscenze».



LE PROTAGONISTE

Mariana avrà al suo fianco un gruppo di professioniste dell'Associazione Cuochi Serenissima. A partire da Giada Bozzolan del ristorante vegano Il profumo della freschezza e Chef Angel's Angelica Cicortas di InChef Food Consulting & Lab, che arrivano entrambe da Lusia in provincia di Rovigo. Ci sarà Maria Topa, ora alla Bottega Mastro Egidio di Modena ma per anni responsabile del catering Villa Boschi di Verona. E ancora Aurora Alexe, titolare de Le Delizie di Aurora a Montagnana (Pd), mentre è originaria di Vedelago (Tv) Monica Michielin, di Numerisù IAD Pasticceria. Per finire, ecco il gruppo delle veneziane: Elisabetta Boscolo Zemelo titolare dei Bagni internazionale a Sottomarina di Chioggia, Sara Ormenese creatrice del Progetto Sapore Primitivo e Medina Glorimar dell'agriturismo Noiari a Summaga. Mariana aggiunge: «Sono davvero entusiasta di condividere questa esperienza con le mie colleghe, abbiamo lavorato tanto, studiato e provato i piatti insieme, anche la pasticceria e i dessert saranno molto ricercati e sapranno conquistare e sorprendere. Ci siamo trovate bene insieme al punto che stiamo organizzando una speciale cena di beneficenza il 6 marzo a la Montecchia dove tutte assieme proporremo un menù il cui ricavato sarà interamente destinato a sostenere le case rifugio del Centro Veneto Progetti Donna Auser».