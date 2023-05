Caro Direttore

mi lasci rispondere direttamente al cittadino che ieri ha pubblicato una bellissima lettera, dal titolo "Il nostro collega salvato in extremis dalla buona sanità". Ho letto parole di grande elogio per i chirurghi, il medico di medicina generale, il personale sanitario che ha salvato la vita a questo nostro concittadino. Parole che, si intende, arrivano dal cuore di chi ha letteralmente ritrovato la vita grazie a questi professionisti. L'episodio dovrebbe far riflettere: fanno molto rumore le critiche alla sanità del Veneto; intendiamoci, in parte legittime. Spesso invece "non fanno notizia" le migliaia di prove straordinarie portate a termine ogni giorno da medici, infermieri, oss e personale tutto della sanità. Che stanno affrontando, anno dopo anno, una richiesta di prestazioni in continuo aumento, che mette sotto stress la macchina dell'intera sanità.



Mi piacerebbe che si potesse riflettere su quanto di buono offre il Veneto a chi deve rivolgersi agli ospedali. Strutture all'avanguardia, professionisti che spesso sono all'apice in Europa per competenza e ricerca medica, attrezzature e tecnologie pubbliche che il privato non acquista. Oggi chi accede nei Pronto Soccorso ha una risposta incisiva e di qualità. Come pure chi deve affrontare interventi chirurgici: prova ne è che molte persone da altre regioni (e dall'estero) scelgono il Veneto per curarsi nei casi più complessi.



Certo, so bene che nella nostra sanità non mancano le criticità. Ho chiesto uno sforzo importante ai tecnici e dirigenti: di concentrarsi ora sugli aspetti di assistenza, rapporto con i pazienti e prenotazione delle prestazioni. Ci sarà sicuramente chi vorrà ora sottolineare altri episodi dove il servizio poteva essere migliore. Ma lettere come questa a cui rispondo, spero possano suscitare anche orgoglio e stima per chi lavora nella sanità veneta.

Luca Zaia

Governatore del Veneto