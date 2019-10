Le Fiamme Gialle di Udine, coordinate dalla Procura della Repubblica, stanno eseguendo otto arresti, perquisizioni e sequestri per 10 milioni di euro nell'ambito di un procedimento per truffa aggravata in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Nell'occhio del ciclone la Sereni Orizzonti di Udine, arrestato il presidente Massimo Blasoni.



Al centro delle indagini una società attiva nel settore dell'assistenza per anziani, autosufficienti e non, e nella gestione di comunità terapeutiche - riabilitative per minori e adolescenti, con sedi operative in tutto il territorio nazionale.



BLITZ ALLA SERENI ORIZZONTI DI UDINE

Al centro dell'inchiesta la società Sereni Orizzonti, il colosso che gestisce numerose case di riposo in Italia e all’estero. Il personale è stato radunato nel cortile interno della sede di via Vittorio Veneto a Udine, senza possibilità di accedere agli uffici. Tra le persone arrestate c'è anche il presidente della società friulana ed ex politico Massimo Blasoni.



