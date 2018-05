© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gentile Presidente Luca Zaia,sono medico di medicina generale dal 1982. Ho rappresentato la Professione Medica e mi sento per questo ancora più coinvolto nell'evoluzione delCon orgoglio ho visto il mio Veneto sempre al centro della innovazione in Sanità e spesso capofila delle Regioni italiane; ho partecipato con tanti Colleghi alla formazione permanente della medicina generale, certo che il vero cambiamento e la vera innovazione sono nella formazione. Ho sempre raccontato ai Colleghi di altre Regioni come il mio Veneto si possa vantare di avere una vera integrazione socio – sanitaria e come ancora oggi questa rappresenti la vera innovazione in sanità.Le rivolgo tramite il Gazzettino alcune domande che tutti noi medici ci poniamo sempre più: chi oggi è in grado di tagliare con l’accetta cos’è sociale da cos’è sanitario? La persona è scomponibile in una parte sociale, una parte psichica, una parte organica, una parte acuta, una parte cronica a tre diversi livelli (base, medio e grave)? Siamo persone, individui complessi e non possiamo essere classificati in un singolo scatto fotografico ma dobbiamo essere valutati e sorretti nel fluire continuo dei nostri bisogni, in contesti sempre più rapidamente mutevoli (rapidissimi cambiamenti epidemiologici, demografici, economici , sociali..).Ma perché la sto annoiando con queste riflessioni? Ho letto le cronache giornalistiche e le interviste ad autorevoli esponenti politici della mia Regione a latere della presentazione delle linee programmatiche del futuro. Leggo che i medici di medicina generale potrebbero venire inquadrati come soggetti accreditati con i quali contrattare pacchetti di prestazioni; oppure essere assunti; leggo ancora che la popolazione con patologie croniche sarà divisa su tre livelli di cronicità: semplice, complessa e avanzata; l’innovazione sarà il ACG (Adjusted Clinical Group) che dai dati epidemiologici in possesso della Aulss calibrerà gli interventi. Mi fermo qui Presidente perché la confusione è tanta e il tempo brevissimo, visto che le audizioni della Commissione Sanità termineranno entro l’estate! Ma questo nostro Veneto ha bisogno di scimmiottare modelli esteri per dare risposte di salute alla nostra Gente?... ....Mestre-Venezia​*Vicepresidente Nazionale federazione dei medici e ondontoiatri