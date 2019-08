CONDIVIDI LA NOTIZIA Dramma sul treno delle biciclette

Donna in arresto cardiaco, medico

la tiene in vita per 40 eterni minuti

«Se non c'era lei, era morta»

CONDIVIDI LA NOTIZIA Dramma sul treno delle biciclette

Donna in arresto cardiaco, medico

la tiene in vita per 40 eterni minuti

«Se non c'era lei, era morta»