Saldi invernali in Veneto, spesa media di 163 euro a testa: Venezia e Verona le più spendaccione

Ultimi giorni di saldi invernali per questo nuovo anno che si concluderanno a fine febbraio (quelli estivi inizieranno invece il 2 luglio) e l'analisi delle spese è in chiaroscuro.

In un mese i veneti hanno speso in media 153 euro a testa per lo shopping, con 4.2 transazioni a persona. Rispetto ai saldi invernali dello scorso anno (il 2021) si registra una lieve flessione del 2% per la spesa, mentre in occasione dei saldi 2019 (quindi prima della pandemia) la spesa si era attestata a 126 euro a persona: in due anni è quindi cresciuta del 21%. La cifra piú elevata viene spesa dagli abitanti delle province di Venezia e Verona (entrambe a 166 euro), seguiti da quelli di Belluno (164 euro).

Nel 2021 le cifre spese erano piú alte - probabilmente una conseguenza del lockdown - ed erano gli abitanti di Rovigo a spendere la cifra maggiore, con 187 euro a testa, seguiti da Verona (185 euro) e Venezia (176).

Chi spende meno, invece, nel 2022 sono gli abitanti della provincia di Vicenza con "soli" 124 euro a persona, mentre lo scorso anno erano stati i trevigiani con 142 euro.

Black Friday

I saldi sembrano non reggere il confronto con il Black Friday: nell’ultima settimana di novembre 2021, infatti, gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday hanno generato una spesa per i veneti di 130 euro a persona. In poco piú di una settimana quindi hanno speso l’85% di quello che per i saldi hanno speso in un mese. In occasione del Black Friday i top spender in Veneto sono stati i bellunesi, con 155 euro a persona.

Retailer favoriti

I retailer che hanno registrato il maggior numero di transazioni in Veneto sono stati Amazon, Apple e Aliexpress per quanto riguarda lo shopping online e Decathlon, Zara, Tezenis per chi ha invece preferito fare acquisti di persona in negozio.

Lo studio è realizzato da Revolut, app per gestire il denaro da smartphone. Permette ai clienti di ricevere notifiche in tempo reale per ogni singola spesa effettuata, personalizzare la propria carta e le relative funzionalità di sicurezza. Le carte contactless di Revolut utilizzano i circuiti Visa e MasterCard. L’azienda, fondata nel 2015 a Londra, ha oggi 18 milioni di clienti nel mondo di cui oltre 650.000 in Italia