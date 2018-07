Friuli, saldi estivi al via il 7 luglio: â€‹Il Codacons frena: «C'è diffidenza»

di E.B.

TRIESTE - Saldi estivi in partenza anche in Friuli Venezia Giulia, dove gli sconti di fine stagione prenderanno il via ilSecondo il, però le vendite in regione: si prevede una buona affluenza nelle vie dello shopping e nei centri commerciali nei primi giorni di sconti, ma sul lungo periodo le vendite deluderanno le aspettative dei commercianti, nonostante quest'anno la percentuale media di sconto sarà più elevata rispetto al 2017.Anche in Friuli Venezia Giulia dunque - osserva il Codacons che ha condottosulla propensione alla spesa dei consumatori durante i saldi - si registra una generalizzata diffidenza da parte delle famiglie che inciderà sugli acquisti. A tutela dei consumatori, il Codacons ricorda che i, le carte di credito, dove previsto, devono essere accettate; ildevono essere indicati.