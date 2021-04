​Ryanair, 260 voli per 65 rotte alla settimana in estate dal Veneto: Corfù, Tel Aviv, Rodi, Oslo tra le novità

Ryanair ha annunciato la ripresa dell'attività per l'estate 2021 in Veneto, con un programma di 260 voli settimanali per 65 rotte, da Treviso, Verona e Venezia Marco Polo. Tra queste, 23 nuove rotte da Treviso verso Corfú Chania, Leopoli, Rodi, Oslo e Tel Aviv, oltre a una nuova rotta da Verona a Corfù, attive da giugno.

«Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi - osserva il direttore commerciale, Jason Mc Guinness -, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo per l'estate 2021 sul Veneto. I clienti possono ora prenotare con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l'eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo».

«L'offerta per l'estate 2021 - aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save - , distribuita tra gli aeroporti del Polo del Nord Est, presenta un programma particolarmente ricco sia in termini di destinazioni, che di capacità. Con i voli sulle 65 destinazioni in Italia e in Europa, il piano contribuirà ad ampliare significativamente il bacino d'utenza dei tre scali veneti».