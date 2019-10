Sorpreso a rubare un dentifricio: 67enne muore al supermercato

BOLZANO - Non ha retto all'emozione o alla vergogna: era stato infatti sorpreso dagli addetti alla sicurezza di un supermercato a rubare un tubetto di dentifricio e una confezione di shampoo (tutto per pochi euro) e quando ha visto arrivare la Polizia è stato colto da un infarto ed è morto sul colpo.



La tragedia è accaduta a Bolzano, al supermercato Poli, in piazza Matteotti. Per l'uomo, un 67enne del posto, all'arrivo dei soccorsi non c'è stato più nulla da fare.

