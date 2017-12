Lascia il pin col bancomat, ladri ventenni si danno a uno shopping sfrenato

di Paola Treppo

CIVIDALE e MONFALCONE - Colrubato dal portafoglio di un uomo di Cividale del Friuli fanno shopping sfrenato nei centri commerciali Palmanovadi Aiello del Friuli (Udine),di Villesse (Gorizia) eddi Monfalcone (Gorizia). I due, entrambi della provincia di Napoli ma residenti a Monfalcone, comprano di tutto: pantaloni, tute da ginnastica, giacconi, berretti, orologi, scarpe, profumi.Per farlo usano il codice segreto pin che hanno trovato vicino al bancomat e il derubato non si accorge di essere stato fregato fino a che non va a fare un controllo sull'estratto conto online, perché non trova più la tessera e pensa di averla smarrita. Purtroppo non aveva attivato l'sms che avvisa il titolare del conto a ogni prelievo o pagamento elettronico.​Il derubato vede un sacco di voci relative ad acquisti che non ha mai fatto:in totale, fra prelievi di contanti e pagamenti in vari negozi della provincia di Udine e di quella di Gorizia, per un totale di 5.500 euro. A quel punto capisce di essere finito nel mirino dei ladri e che qualcuno sta facendo shopping con i suoi soldi.Siamo alla fine dell'ottobre scorso quando l'uomo denuncia l'accaduto alla polizia di Stato del Commissariato didel Friuli e gli uomini del commissario Michelangelo Missio avviano una serie di indagini per risalire ai responsabili. Riescono nel loro intento e recuperano la maggior parte dei beni comprati con la carta rubata.Vengono acquisite immediatamente le immagini degli impianti di videosorveglianza dei punti vendita e le indagini si svolgono in collaborazione col Commissariato di(Gorizia). I poliziotti identificano i due autori delle operazioni illecite: sono due giovani originari della provincia die residenti a Monfalcone, entrambi di 21 anni: sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di quasi tutta la merce acquistata con la tessera bancomat rubata. Sono statie allontanati dal territorio della provincia di Udine per tre anni. Sono in corso altri accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento dei responsabili in altri casi di furti in queste tre zone del Friuli.