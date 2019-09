di Maurizio Bait

«La rotta balcanica deiprovocheràcon il prevedibile aumento dei flussi verso l'Italia sia per mare che per terra. Urgono più pattuglie miste di agenti italiani e sloveni, ma insisto anche per barriere lungo il confine per facilitare i controlli nei boschi del Carso e possibilmente l'impiego dia rilevamento termico, capaci di individuare gruppi di persone prima che entrino nel nostro territorio»., presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, rilancia così la questione degli arrivi via terra dei richiedenti asilo e non esita a prendere carta e penna per chiedere a Roma di non trascurare la frontiera orientale. Presidente Fedriga, è un dato di fatto e non una considerazione di ordine politico: gli arrivi via terra nella Venezia Giulia sono pressoché equivalenti a quelli via mare nell'Italia del Sud: quasi seimila persone da gennaio. Tuttavia a livello nazionale se ne parla pochissimo.