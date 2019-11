«Dammi 10mila euro o pubblico le tue foto hot su internet»: 29enne arrestato per estorsione “sessuale”

estorsione

TRENTO - Aggancia un uomo su internet, lo convince a madargli foto osè e poi lo ricatta per non divulgarle sul web. Un 29enne residente a Roma è stato arrestato perdallae si trova agli arresti domiciliari. Il giovane, hanno ricostruito gli investigatori, ha inserito con uno pseudonimo un annuncio su un sito di incontri online. Contattato dalla vittima, residente in provincia di Trento, il 29enne ha dapprima catturato la fiducia e poi ha chiesto, ed ottenuto, che la vittima gli mandasse delle foto in atteggiamenti sessuali espliciti. Trascorsi alcuni giorni il giovane ha ricontattato la vittima chiedendogli 900 euro per non divulgare in rete le foto di nudo in suo possesso. Alla richiesta, il trentino, impaurito che la sua privacy potesse essere violata, ha pagato ricaricando una carta Postepay, che era stata sottoscritta con generalità fittizie.Le richieste di denaro, però, non si sono esaurite, diventando sempre più reiterate e ripetute, fino a che non è stato chiesto alla vittima di versare 10.000 euro. In preda al panico il trentino si è presentato in Questura. In pochi giorni gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti all'identità del 29enne romano: nel corso della perquisizione sono stati sequestrati un telefono e la carta di credito ricaricabile utilizzata per ricevere il denaro.