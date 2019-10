IL FATTO

VENEZIA - «Siamo di fronte ad una vera e propria spedizione punitiva da parte di una per difendere un loro caro - sottolinea, commentando l'aggressione di oggi, 2 ottobre, da parte di una coppia Rom, a una scuola primaria di San Giorgio in Bosco - situazioni come queste rappresentano un grave precedente, unache va condannata con fermezza per prevenirne strascichi o reiterazioni». Secondo l'assessore, «i minori a difesa dei quali è scattata questa ritorsione meriterebbero di venir, dimostratasi. Come già ebbi a dire,e con decisione».