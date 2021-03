VENEZIA - Azienda Zero deve correre a comprare 1.300 pompe infusionali, necessarie per le somministrazioni e le trasfusioni endovenose nelle Terapie intensive e nelle sale operatorie. L'acquisto «in estrema urgenza» è stato deliberato venerdì dal direttore generale Roberto Toniolo, in quanto i dispositivi attualmente presenti negli ospedali del Veneto (e pure del resto d'Italia) sono stati ritirati, con un avviso di sicurezza emesso il 15...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati