I migliori locali del Veneto: la classifica della guida “Ristoranti che passione”

VICENZA - La migliore sommelier?dell'Era ora Restaurant di Campo San Martino in provincia di Padova. Il talento dell'anno?del bacaro Il Gusto di Fossò, nel Veneziano. Lo chef più sensibile alle intolleranze alimentari?delle Querce di Ponzano, nel Trevigiano.Sono numerose le segnalazioni dell'edizione numero 12 di “guida ideata dache premiain base alle preferenze di collaboratori, giornalisti e iscritti al circuito www.chepassione.eu. In occasione della presentazione avvenuta nella sede di Confcommercio Vicenza, sono stati svelati i nomi dei vincitori.Tra le strutture della provincia, spiccanodi Zugliano per il miglior rapporto qualità e prezzo e ladi Valdagno per la cultura della buona tavola.è in cima alla classifica per la comunicazione nei suoi locali,In Veneto, oltre a Zanatta e Boldrin, sono stati premiatidi Vigodarzere, nel Padovano, come miglior locale, mentre il ristorante più votato è stato ildi Gazzolo d'Arcole, nel Veronese. Numeri uno per servizio e cibo sono risultati rispettivamentedi Trieste edi Brescia. Premio per il miglior ambiente aldiVerona.di Padova ha ottenuto infine le maggiori preferenze di giornalisti e collaboratori di redazione.