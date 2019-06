Blitz dei Nas nei ristoranti etnici, metà è irregolare: sequestrate 128 tonnellate di cibo

Cibi scaduti, scongelati e ricongelati, mancato rispetto delle norme igieniche, etichette incomprensibili, importazioni vietate. Questo lo scenario che emerge dai controlli dei Italia su ristoranti etnici e depositi di alimenti provenienti dall'estero.



Le autorità hanno accertato irregolarità in 242 strutture, quasi la metà dei locali ispezionati. L'incidenza è maggiore nel settore della ristorazione, specie negli "all you can it": nel 48% dei locali sono state trovate irregolarità. In totale sono 22 le attività chiuse o sospese mentre in 477 casi sono state riscontrate violazioni di legge e sequestrate 128 tonnellate di cibo.



Malori dopo la cena al ristorante: quattro all'ospedale per sospetta intossicazione alimentare



Guai anche per grossisti e depositi di alimenti etnici: i nas hanno rilevato irregolarità nel 41% dei casi e sono state sequestrate 128 tonnellate di prodotti ittici, carnei e vegetali per irregolarità e non idoneità al consumo perché prevalentemente privi di tracciabilità ed in cattivo stato di conservazione, per un valore di 232mila euro. I Nas hanno trovato magazzini abusivi di stoccaggio dei prodotti, cucine mantenute in pessime condizioni igienico-sanitarie, ambienti mancanti dei minimi requisiti sanitari, strutturali e di sicurezza per i lavoratori. Sono stati applicati provvedimenti di chiusura o sospensione dell'attività per 22 imprese commerciali per un valore di 5,3 milioni di euro.



«Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi di ristorazione veloce e a quelli che adottano la formula "all you can eat" per accertare che mantengano i livelli essenziali di corretta prassi igienica e la fornitura di materie prime idonee», ha spiegato il generale di divisione dei Carabinieri Adelmo Lusi. . Questo lo scenario che emerge dai controlli dei Nas dei Carabinieri in tuttasu ristoranti etnici e depositi di alimenti provenienti dall'estero., quasi la metà dei locali ispezionati. L'incidenza è maggiore nel settore della ristorazione, specie negli "all you can it": nel 48% dei locali sono state trovate irregolarità. In totale sono 22 le attività chiuse o sospese mentre in 477 casi sono state riscontrate violazioni di legge eGuai anche perdi alimenti etnici: i nas hanno rilevatoe sono state sequestrate 128 tonnellate di prodotti ittici, carnei e vegetali per irregolarità e non idoneità al consumo perché prevalentemente privi di tracciabilità ed in cattivo stato di conservazione, per un valore di 232mila euro. I Nas hanno trovato magazzini abusivi di stoccaggio dei prodotti,, ambienti mancanti dei minimi requisiti sanitari, strutturali e di sicurezza per i lavoratori. Sono stati applicati provvedimenti di chiusura o sospensione dell'attività per 22 imprese commerciali per un valore di 5,3 milioni di euro.«Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi di ristorazione veloce e a quelli che adottano laper accertare che mantengano i livelli essenziali di corretta prassi igienica e la fornitura di materie prime idonee», ha spiegato il generale di divisione dei Carabinieri

L'intervento del ministro Grillo - «Ben vengano le cucine etniche, a tutti piace il sushi, ma 'all you can eat' non può fare rima con rischio di intossicazione alimentare: le regole valgono per tutti. Non si mette a rischio la salute dei cittadini con pratiche illegali per mantenere i prezzi stracciati», ha dichiarato il ministro della Salute Giulia Grillo commentando l'operazione dei Nas. «Spesso manca la conoscenza del nostro sistema di regole che è tra i più avanzati a livello mondiale e su questo bisogna lavorare - ha aggiunto - grazie ai nostri Carabinieri del Nas che fanno luce su un settore in grande espansione e richiamo soprattutto per le generazioni più giovani. A tutela di tutti sia ben chiaro che etnico non deve far rima con fuorilegge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA