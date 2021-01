Covid, ristoratori veneti esasperati sul piede di guerra: «Interventi immediati e chiarezza o c'è chi farà proteste eclatanti»

Si sta diffondendo in tutta Italia la protesta dei ristoratori che dicono "no" alla chiusura dei propri locali per cena e alle altre limitazioni "a macchia di leopardo" che penalizzano un settore trainante dell'economia. Nel solo Veneto la filiera conta almeno 30mila imprenditori e un numero di lavoratori che supera le 120mila unità. Erminio Alajmo (presidente regionale della Fipe) e il leader dei ristoratori padovani Filippo Segato ribadiscono le enormi difficoltà in cui si dibatte il settore «travolto dalla crisi, ma anche dall'incertezza, con aperture concesse per uno o due giorni, regole che cambiano ogni 24 ore».

Ci sarà qualcuno in Veneto che aderirà alla protesta aprendo per cena da venerdì 15?

«Impossibile escluderlo - assicura Segato - e attraverso i social la protesta, partita dalle Marche ma subito estesa a Toscana, Sardegna, Campania, rischia di espandersi ovunque. Per ora i nostri associati veneti, visti anche gli ultimi dati sulla pandemia, restano ligi alle regole come sempre, ma tutti i politici ad ogni livello devono impegnarsi e trovare soluzioni a questa crisi che mette in ginocchio decine di migliaia di lavoratori».

La Fipe intende confrontarsi con le autorità regionali prima di ogni decisione, quindi al momento non aderisce alla campagna #ioapro che scatterà venerdì prossimo.

La protesta

«Da venerdì 15 (compreso), 50mila ristoratori apriranno in tutta Italia a pranzo e cena in barba a qualsiasi DPCM illegittimo. I ristoratori hanno deciso di alzare la testa e tornare a vivere», le parole di un ristoratore di Modena che ha deciso di riaprire la sua attività anche a cena nonostante i divieti imposti dal governo per contrastare la pandemia.

Come lui, tanti altri professionisti della ristorazione hanno promesso battaglia, fissando al 15 gennaio la data in cui tutti insieme disobbediranno ma - come sottolineano nei post sui social - nel pieno rispetto delle regole (distanziamento, mascherine, gel).

Ogni cliente ha poi pubblicato una foto sui social con l'hashtag #nonspengopiúlamiainsegna e # ioapro per dimostrare come si può stare tranquillamente seduti nei locali distanziati, senza che pub, pizzerie e ristoranti, debbano per forza rimanere chiusi. I due hashtag sono stati lanciati sui social e sulla pagina Facebook da Maurizio Stara, titolare del del pub Red Fox di via San Giovanni a Cagliari, che ha pubblicato un lungo appello chiedendo l'adesione dei gestori degli altri locali.

