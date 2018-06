Via libera dalla commissione Ambiente. Parchi e poltrone, riforma da 3,8 milioni

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Via libera dalla commissione Ambiente di Palazzo Ferro Fini alla riforma dei Parchi regionali. Ieri è stato approvato a maggioranza (favorevoli Lega, Fi e Fdi, contrari Pd, Amp, Leu e M5s) il progetto di legge sulla riorganizzazione e sulla razionalizzazione delle Dolomiti d'Ampezzo, della Lessinia, del fiume Sile, dei Colli Euganei e del Delta del Po. L'articolato finale è lungo meno di un terzo della versione originaria formulata dalla giunta di centrodestra, che così come la contro-proposta dem puntava a disciplinare approfonditamente le aree naturali protette: il testo che andrà in aula con ogni probabilità il prossimo 19 giugno, invece, di fatto riguarda solo la governance degli enti, per una spesa annua che sfiora i 3,8 milioni di euro.IL CONFRONTOProprio attorno a questo punto si è focalizzato il confronto tra i commissari. «Con l'obiettivo spiega lo zaiano Francesco Calzavara, presidente della commissione di rendere operativi i nuovi organi degli Enti Parco a partire dal 1° gennaio 2019, dato che da tempo la maggior parte dei Parchi regionali è commissariata, a più di trent'anni dall'emanazione della vigente legge quadro regionale in materia di parchi naturali e aree protette». «Ecco appunto ribatte il dem Graziano Azzalin, che sarà relatore di minoranza questa legge è stata dettata dall'urgenza di superare i commissariamenti, in corso ormai da quasi tre anni e non più giustificabili, ma così si è persa l'occasione di affrontare in maniera organica quell'ineguagliabile scrigno di biodiversità che costituisce il 20% del territorio veneto». «Il lavoro in commissione è stato intenso aggiunge il pentastellato Manuel Brusco e siamo arrivati ad un testo di legge che, per via di forti malumori nella maggioranza, ha dovuto lasciare da parte tutti gli aspetti legati alla valorizzazione delle risorse naturali, puntando solo sugli aspetti di governance».