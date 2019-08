Casa popolare con conti milionari, c'è chi paga 10 euro al mese d'affitto

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sta emergendo di tutto. La riforma veneta di canoni e regole di assegnazione degli alloggi popolari ha messo in difficoltà alcune famiglie, perché ci sono inquilini che di reddito Isee non superano i 15mila euro all'anno e adesso non riescono a far fronte ai nuovi affitti aumentati del 30%. Ma la riforma, con conseguente applicazione dei nuovi criteri, ha rivelato anche che c'è gente che vive nelle case Ater quando potrebbe tranquillamente permettersi un attico in centro, con la conseguenza che porta via...