«Nord e Sud legati a doppio filo. La nostra morte è la loro morte»

di Alda Vanzan

«Andare a Napoli per un confronto sull'autonomia? Ben volentieri. E non come sfida. Perché io non ho fatto un progetto contro il Sud». Il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, si dice pronto ad accogliere l'invito del presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi, che ha letto - e in alcune parti criticato - la lettera ai cittadini del Sud sulla richiesta di autonomia. «Non diciamo no a prescindere - ha detto Grassi in un'intervista al Gazzettino - ma Zaia spieghi perché l'autonomia è utile a tutti». «Non è un modello Nord contro Sud - dice Zaia - anzi mi piace l'idea che ci si possa confrontare su una questione civile e, sottolineo, legale. Tra l'altro, alla comunità campana ricordo che la mia prima missione da ministro fu a Caserta a parlare agli allevatori di bufale. E poi sono andato in Puglia, in