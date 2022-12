Ricetta elettronica, Zaia: «Il Veneto non torna indietro, anzi va implementata»

VENEZIA - «A prescindere da quello che si legge o si dice, per noi non esiste tornare indietro, quindi faremo di tutto perché questo modello non solo non non venga rivisto ma venga addirittura implementato». Lo ha detto all'Ansa il presidente del veneto, Luca Zaia, a proposito del rischio di una decadenza per le ricette dematerializzate. «Siamo stati - ha aggiunto Zaia - la prima regione, se non tra le primissime in Italia, ad attivare tutto il percorso della ricetta dematerializzata, che è un segno di di efficienza ma anche di rispetto nei confronti dei cittadini. La ricetta dematerializzata funziona, al punto tale che noi siamo con dei livelli di efficienza unici, quindi evitando complicazioni poi ai nostri pazienti», ha concluso.